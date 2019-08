Occhi puntati sulla Open Arms ma attenzione particolare sulla Ocean Viking, che si sta avvicinando al Porto di Lampedusa con a bordo 356 migranti

Mentre la Ocean Viking si sta avvicinando al Porto con ben 356 migranti a bordo la Open Arms è a Lampedusa e man mano stanno scendendo tutti i migranti. E adesso?

La situazione della Ong

Ci sono ancora molti migranti a bordo della Open Arms che aspettano di scendere dalla nave, mentre alcuni minorenni sono già approdati presso l’hot spot come da decisione del Premier Conte.

Ora però l’attenzione ricade su un problema dalle dimensioni nettamente differenti e più grandi, come la Ong che ha a bordo 356 persone salvate in diverse missioni in mare.

Come si evince da Il Corriere della Sera, la nave che batte bandiera norvegese è in transito nel Canale di Sicilia con persone che provengono da Sudan – Mali – Etiopia – Senegal – Gambia partiti tutti quanti dalla Libia.

La nave si sposta tra l‘Isola di Linosa e Malta, cercando di capire se qualcuno abbia bisogno di aiuto e soprattutto se sia possibile avere un porto sicuro dove attraccare.

La richiesta di aiuto e l’attesa

Malta ha negato loro l’approdo e l’Italia ha firmato il divieto di avvicinamento. Loro girano in tondo in attesa, sicuramente per capire cosa accadrà ai colleghi della Open Arms – considerando anche che le dimensioni di questa Ong sono decisamente grandi e per ora non mancano le scorte di viveri e non ci sono problemi sul piano igienico sanitario.

Con il passare dei giorni però la situazione potrebbe compromettersi: