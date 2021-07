Nuovo bonus ISCRO da 1500/4800 euro: ecco come ottenerlo

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul nuovissimo bonus INPS che permette di ottenere dai 1500 ai 4800 euro.

I cittadini italiani sono sempre a caccia di nuovi bonus a sostegno delle loro finanze.

Ecco che vi spieghiamo cos’è il nuovo bonus ISCRO e come ottenerlo!

Bonus ISCRO: cos’è il nuovo bonus INPS

In tanti lettori ci hanno chiesto come ottenere il nuovo bonus ISCRO. Ecco che vi spieghiamo facilmente in cosa consiste e come inoltrare la domanda.

Il nuovo bonus ISCRO è un supporto ai cittadini, riferito a specifiche categorie di lavoratori. E’ rivolto ad autonomi e liberi professionisti con Partita Iva.

In base alle ultime leggi, il bonus verrà erogato dall‘INPS entro il 30 dicembre 2021, senza il bisogno di presentare un indicatore della situazione economica equivalente aggiornato.

Pare che ISCRO, anche chiamato con “indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa”, resterà attivo fino al 2023 e continuerà a essere elargito dall’Istituto INPS mensilmente per sei mesi.

Ecco come inoltrare la richiesta e riceverlo

Per ottenere il bonus ISCRO, dovrete inoltrare la richiesta entro il 31 ottobre del 2021.

Per farlo, bisognerà collegarsi al sito dell’INPS e autocertificare i propri redditi ottenuti tramite il lavoro autonomo.

Un altro metodo per inoltrare la domanda è quello di chiamare il Contact Center Integrato al numero 803 164 in maniera gratuita; o al numero 06 164 164 a pagamento.

Una volta che l’istituto previdenziale riceverà le domande dei soggetti interessati, invierà i loro dati all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà tutti gli accertamenti del caso.

A quel punto, dopo che l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’Istituto per la Previdenza Sociale gli esiti delle domande, si procederà con l’elargizione del sussidio, distribuito in 6 mesi.

Continuate a seguirci per altri bonus che potrete ottenere nel corso di quest’anno 2021. Agevoleranno le vostre finanze in una situazione critica come quella nella quale ci troviamo!