Nuoro, rapina alle poste: ferita una donna carabiniere di 25 anni

L’assalto all’ufficio postale è avvenuto questa mattina a Fonni, nel nuorese. I rapinatori sarebbero tuttora in fuga.

In tutta la città sono stati messi alcuni posti di blocco per cercare di catturare i malviventi.

Rapina all’ufficio postale di Fonni: ferita una donna carabiniere

Hanno assaltato l’ufficio postale di Fonni, in provincia di Nuoro. Quando però stavano tentando la fuga, è giunta una pattuglia dei carabinieri e i malviventi, che avevano appena messo in atto la rapina, hanno esploso diversi colpi di pistola contro i militari.

Una di loro, una donna carabiniere di 25 anni, è rimasta ferita alla caviglia. Come riferisce anche La Repubblica, sul posto è giunto l’elisoccorso per il trasporto della militare in ospedale.

La 25enne non sarebbe in pericolo di vita. I malviventi sono tuttora in fuga. Ai confini della città sono stati posti diversi posti di blocco per cercare di catturare i rapinatori.

Notizia in aggiornamento.