Nude look, tutti i segreti per ottenere il trucco acqua e sapone...

Il trucco c’è ma non si vede, questa affermazione potrebbe essere la descrizione perfetta per il nude look. Scopri i segreti per poterlo realizzare al meglio.

Il nude look è il make-up che c’è ma non appesantisce il viso e, nel realizzarlo, è facile commettere errori.

Un must-have intramontabile

Il nude look sta bene sempre e sta bene con tutto. Non importa la stagione o il momento della giornata. Un trucco che c’è ma non si vede è il biglietto da visita perfetto per molte occasioni. Per poter realizzare un trucco nude-look sono necessari diversi prodotti e passaggi irrinunciabili.

La cura della pelle

La prima operazione da compiere per avere un look fresco e pulito è stabilire una sorta di routine per la cura della pelle. Quella che i make-up artists chiamano skincare routine fatta di tanti piccoli passaggi da compiere come un rituale. Perciò, non bisogna sottovalutare l’idratazione, la pulizia e la protezione. Per quanto riguarda l’idratazione, la pelle ha bisogno di bere. Scegli il prodotto idratante adatto alla tua tipologia di pelle.

La pulizia si deve compiere ogni sera, struccandosi e portando via i residui di make-up. A cadenza settimanale, si può compiere una pulizia più profonda che comprende uno scrub dolce, magari realizzato con acqua e zucchero, per rimuovere le particelle morte e dare luminosità al viso. Sempre a cadenza periodica, puoi pensare di introdurre nella tua routine qualche maschera. Protezione perché la pelle va protetta dal sole e dagli agenti atmosferici più dannosi. Anche in inverno, una protezione solare può essere una buona idea.

Inizia con il primer

Spesso sottovalutato, il primer è il primo step per la base trucco. Si tratta di un prodotto, spesso in formato crema, che permette alla pelle di prepararsi a ricevere il trucco e mantenerlo. Ci sono dei primer specifici per ogni tipo di esigenza: quelli che riducono i pori o illuminano l’incarnato, quelli che minimizzano i difetti oppure che opacizzano. Lo scopo del primer è quello di preparare la base, affinare la grana della pelle e renderla perfetta, soprattutto per un nude look.

Fondotinta sì o fondotinta no?

Scegliere il fondotinta perfetto può rivelarsi una vera e propria sfida. Il nostro consiglio è quello di recarsi a sceglierlo di persona in profumeria e fare delle prove nella parte interna del polso. Per ottenere il trucco nude sarà necessario un fondotinta hd ad alta tenuta, coprente quanto basta e a base d’acqua. Il fondotinta può essere completato con un correttore che andrà messo dopo e picchiettato con i polpastrelli. Preferisci i correttori dall’effetto luminoso. Continuiamo a parlare della base inserendo un tocco di illuminante. I punti dove applicarlo sono: la parte alta degli zigomi, l’arcata sopracciliare, il dorso del naso. Il make-up risulterà ancora più naturale. Completa la base con un tocco di blush rosato effetto buona salute!

A me gli occhi

Un look naturale passa anche dagli occhi. Il focus si concentrerà sulle ciglia che dovranno essere folte e lunghe. Per raggiungere questo obbiettivo, potrai scegliere un mascara dalla formula incurvante e volumizzante. Applicalo dalla base delle ciglia, trascinandolo lentamente verso l’alto. Con il mascara lo sguardo si aprirà e catturerà tanti sguardi. Non dimenticare di truccare le sopracciglia servendoti di una matita o di un ombretto che siano del tuo stesso colore. Le sopracciglia, oltre ad essere truccate, potranno essere anche fissate con dei prodotti ad hoc.

Focus labbra

Il rossetto di un make-up acqua e sapone deve essere scelto alla perfezione poiché deve essere molto simile a quello delle labbra. Per labbra sottili consigliamo di acquistare anche la matita coordinata che aiuti a dare volume e fissare meglio il rossetto. Da prediligere le tonalità con sottotono rosato e dalla finitura cremosa.