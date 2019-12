Nordic Walking, tutti i benefici della passeggiata con i bastoncini

Ecco tutti i benefici del Nordic Walking, lo sport invernale con i bastoncini di gran moda negli ultimi tempi.

In tutto il mondo, milioni di partecipanti al Nordic Walking stanno godendo degli immensi benefici per la salute e per il benessere offerti da questa nuova forma di camminata fitness a basso impatto.

Anche se tale pratica è nata come esercizio di cross-training per sciatori d’élite di sci di fondo, è un’attività adatta a tutte le età e livelli di fitness.

Non c’è da meravigliarsi che questo sport stia diventando un tipo di fitness fitness in rapida crescita e popolare in Australia e non solo.

Nordic Walking, cos’è?

Il clima, le infrastrutture e il paesaggio offrono un ambiente ideale per meravigliose passeggiate nordiche lungo le spiagge, attraverso riserve naturali e parchi suburbani, e persino sentieri della città.

I benefici per la salute di questa attività sportiva sono significativamente maggiori della camminata regolare, del trekking o persino del jogging, con ricerche scientifiche in Europa e negli Stati Uniti che dimostrano che:

Attiva il 90% dei muscoli del corpo

Brucia fino al 46% in più di calorie rispetto alla camminata normale

Aumenta l’effetto aerobico fino al 25% rispetto alla camminata regolare;

Riduce il carico e la tensione sulla parte inferiore del corpo;

Tonifica braccia, spalle e muscoli della schiena;

Migliora la mobilità laterale della colonna vertebrale

della colonna vertebrale Sviluppa la stabilità e la forza del nucleo

Promuove una postura eretta.

Questi benefici sono raggiunti attraverso l’uso di bastoncini appositamente progettati e una tecnica adeguatamente imparata ed eseguita.

I bastoncini vengono utilizzati come strumento di resistenza per impegnare la parte superiore del corpo. Il risultato è un basso impatto, risultati elevati, esercizio fisico totale.

Come praticare il Nordic Walking

Come esercizio di camminata a basso impatto, il Nordic Walking è qualcosa che può essere fatto e goduto individualmente o come attività di gruppo, ovunque una persona possa normalmente camminare.

Il Nordic Walking è perfettamente adatto al clima australiano e può essere eseguito su qualsiasi terreno, dalle spiagge sabbiose, ai sentieri del parco, dai campi erbosi ai sentieri urbani.