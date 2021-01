Una foto che ha lasciato tutti senza parole quella di Elisabetta Canalis: la ex velina continua a fare strage di like sui social.

Una foto che non poteva passare in sordina quella dell’ex velina: Elisabetta Canalis ha mostrato tutta la mercanzia in un bianco nero davvero sensualissimo.

L’ex showgirl e imprenditrice ha un corpo davvero molto bello. Il suo profilo instagram è davvero seguitissimo e non è difficile immaginare perché.

Elisabetta Canalis fa il botto di like sui social

Sono piovuti like a gogo sotto il suo ultimo post: Elisabetta Canalis ha fatto il carico abbondante di cuoricini grazie ad una foto che mette in risalto il suo bellissimo corpo e le sue curve abbondanti al punto giusto.

Ely è sempre molto attiva sui social: dà consigli, si espone politicamente e dice la sua sui temi più caldi della società. Vivendo tra l’Italia e l’America, la Canalis spesso si ritrova a commentare – in genere negativamente- quando nel suo paese d’adozione accade dal punto di vista politico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)



Dopo gli eventi di Capital Hill le cose sicuramente sembrano prendere una brutta piega.

Elisabetta incrocia le braccia e prova a coprire le nudità

I fan non potevano che apprezzare l’ultimo scatto della showgirl. Elisabetta ha voluto augurare un buon inizio settimana ai suoi fan con una foto decisamente bollente. In effetti, nello scatto sensualissimo in un forte bianco nero si mostra in parte senza veli.

La ex velina indossa, infatti, dei jeans stile vintage e mostra le sue grazie ovviamente non del tutto: incrociando le braccia Ely prova a coprire le parti più intime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

I suoi scatti sensuali fanno sempre il botto di like ed è difficile non capire perché la Canalis accumula consensi non solo dagli uomini ma anche dalle donne che la stimano come artista e come mamma.