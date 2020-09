Non è la Rai, ricordate Emanuela? Non sembra più lei a 43 anni

Non è la Rai, ricordate Emanuela? Non sembra più lei a 43...

Era una delle ragazze bionde di Non è la Rai, oggi è un’attrice e scrittrice di successo ed è cambiata molto, scopriamo com’è diventata

Vediamo insieme com’è diventata Emanuela Panatta!

Il successo di Emanuela Panatta

Vi ricordate di Emanuela Panatta? Era una delle giovani più popolari di Non è la Rai e aveva conquistato il pubblico con la sua semplicità.

Oggi, quella che all’epoca era solo una ragazza, è una donna che di strada ne ha fatta.

Dopo l’esperienza nella trasmissione di Gianni Boncompagni, la Panatta ha fatto carriera e oggi si è trasformata completamente anche a livello estetico.

Scopriamo insieme com’è diventata!

La nuova vita dopo Non è la Rai

Dopo Non è la Rai, Emanuela, classe ’77, è diventata un’attrice di teatro e una scrittrice.

La donna è volata negli Stati Uniti per studiare recitazione e, al suo ritorno, ha partecipato a numerosi varietà di Rai, come Numero uno, Per tutta la vita, Il paese delle meraviglie, La casa dei sogni.

Inoltre, ha condotto per alcuni anni Cartoon Network e ha esordito con Civico 33, una raccolta di monologhi di donne tutte residenti nello stesso stabile.

Emanuela è anche insegnante di Gyrotonic! La sua vita è cambiata completamente, ma del periodo trascorso a Non è la Rai conserva un bellissimo ricordo:

“Era il 1991. Conservo la tenacia, la leggerezza, la disciplina, la determinazione e i sogni. Sono sempre stata libera, indipendente e interessata a me.”

La Panatta è una donna diversa e lo è anche esteticamente:

Oggi ha 42 anni, ha conservato i capelli biondi e ha mantenuto la sua espressione solare e genuina, ma è cambiata molto e difficilmente un fan di Non è la Rai potrebbe riconoscerla!