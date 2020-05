Non dirlo al mio capo 3, quando inizia la nuova stagione? Tutte le curiosità!

Non dirlo al mio capo 3 potrebbe tornare con la terza stagione della serie tv con Vanessa Incontrada, scopriamo tutti i dettagli

Approfondiamo le anticipazioni relative a Non dirlo al mio capo 3, la serie con Vanessa Incontrata e Lino Guanciale, interpreti di Lisa Marcelli ed Enrico Vinci.

Il successo della serie tv

Giovedì, 13 settembre 2018, andava in onda in prima tv assoluta la seconda stagione di Non dirlo al mio capo, serie tv di Rai 1 che ha raccolto numerosi consensi. Dopo la messa in onda della fiction, molti telespettatori si sono chiesti se si trattasse del finale di serie o di quello di stagione.

Ora, il pubblico si pone nuovamente tale quesito, visto che stasera va in onda su Rai 1 la replica della prima puntata della prima stagione della serie, che nel 2016 appassionò 6 milioni di telespettatori.

Non dirlo al mio capo 3 si farà?

Al momento pare non sia in programma la realizzazione della terza parte della serie tv di Rai 1, anche se, se si registreranno ottimi ascolti con le repliche, potrebbe aprirsi uno spiraglio.

Nel corso degli ultimi mesi, infatti, né Vanessa Incontrada né Lino Guanciale hanno citato Non dirlo al mio capo 3 tra i loro progetti futuri.

Nel corso di un’intervista, la Incontrada si è mostrata aperta all’eventualità di una terza stagione, mentre Lino Guanciale è apparso meno entusiasta della cosa.

Al momento, quindi, pare che Non dirlo al mio capo 3 non sia in cantiere. Nel frattempo, tra Lino Guanciale e Vanessa Incontrada pare sia nata una bella amicizia sul set.

Come rivelato dalla stessa attrice:

“Girando “Non dirlo al mio capo”, tra me e Lino è nata una bella amicizia che dura tuttora. Lui è l’uomo perfetto, l’uomo da sposare”.

Anche Lino Guanciale ha più volte speso parole di stima e affetto nei confronti dell’attrice italo-spagnola.