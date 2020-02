‘Sei una bugiarda’ Nina Moric si scaglia contro Barbara D’Urso: la showgirl smentisce la conduttrice

E’ Bufera durante l’ultima diretta del Live Non è La D’Urso. Nina Moric che ha declinato l’invito della conduttrice per giusta causa l’attacca sui social: ‘Sei una bugiarda’. Ecco cosa è accaduto

Live non è La D’Urso è tra i palinsesti mediaset più seguiti dal pubblico italiano. Durante l’ultimo appuntamento andato in onda lo scorso 23 Febbraio ospiti la Famiglia Favoloso, per quello che oprmai è diventato un caso, il Favoloso Gate.

Doveva essere presente in questo frangente anche l’ex compagna di Luigi Favoloso, Nina Moric, la quale dopo l’annuncio di Barbara D’Urso in merito alla sua assenza si scaglia contro di lei sui social. Scopriamo di più.

Nina Moric assente al Live Non è la D’Urso

Come già accennato, nello studio del Live non è la D’Urso doveva essere ospite anche Nina Moric la quale però ha comunicato alla produzione del programma che non ci sarebbe stata. Barbara D’Urso spiega in diretta il perchè:

‘Per ragioni di giustizia, conferma la mia scelta di non partecipare ad alcuna trasmissione televisione che tratti delle vicende giudiziare per le quali c’è un indagine in corso da parte della Magistratura’

ha rivelato la conduttrice, asserendo che inoltre la modella croata avrebbe altresì scritto una lettera in merito. Sibillina la reazione della Moric sui social.

Nina Moric contro Barbara D’Urso: ‘Sei una bugiarda’

Dopo le dichiarazioni della conduttrice del Serale di Canale 5, in merito alla stesura di una fantomatica lettera, arriva sibillina la risposta della modella, la quale indignata minaccia chi per lei ha dichiarato questa ‘falsità’. In primo luogo attacca la D’Urso dandole della bugiarda.

Comunicato alla presentatrice del post dell’ex compagna di Fabrizio Corona, lei ironizza e si scusa col pubblico:

‘Scusate mi dicono che l’intermediario ci ha detto che Nina stava scrivendo una letterina ma non è vero … sarà finito l’inchiostro’

Ecco il post pubblicato da Nina Moric durante il Live: