Nina Moric irriconoscibile, capelli tutti rovinati: la modella costretta a rivolgersi ad un esperto – Foto

Nina Moric modella di successo ed ex moglie di Fabrizio Corona, rovinata da un parrucchiere.I capelli della modella completamente bruciati (FOTO)

Nina Moric, la bellissima modella ed ex moglie di Fabrizio Corona, rovinata da un parrucchiere. La bellissima Nina, nell’ultimo periodo nell’occhio del gossip, ha fatto parlare molto di se, sopratutto per le vicende che interessano principalmente il suo ex marito Fabrizio Corona. La donna infatti ha sempre difeso il padre del suo bambino, passando per una mamma poco brava agli occhi del pubblico.

Nina Moric e i ritocchi estetici

Negli ultimi anni, la bellissima Moric, ha fatto parlare spesso di lei per le sue strane abitudini legate alla chirurgia plastica. Lei stessa ha infatti dichiarato, di aver esagerato in questi anni con la con i cambiamenti sul suo viso. La donna infatti, oggi visibilmente più serena, si è data una regolata sui ritocchi prendendo più consapevolezza della sua bellezza.

Nina Moric capelli rovinati dal parrucchiere

Nina Moric è sempre stata una donna molto bella e sopratutto molto richiesta dalle agenzie di moda. La giovane come ogni modella. deve curare attentamente il suo look, partendo anche dai capelli. A quanto pare però la bella Nina ha dovuto ricorrere all’aiuto del bravissimo parrucchiere Federico Fashion Style, noto parrucchiere di Roma, che ha dovuto ridare una risistematina alla sua chioma. La bella Moric infatti, si è presentata nel salone con i capelli completamente rovinata da trattamenti precedenti, passando da un coloro nero ad un rosso fuoco, che ha bruciato i capelli della modella.

Il cambiamento è sicuramente evidente, il parrucchiere di fiducia di Nina Moric, infatti, ha pubblicato il prima e il dopo dei suoi capelli, facendo notare quanto lavoro ha dovuto fare prima di sperare in un risultato cosi bello:

ma il parrucchiere non si ferma e accusa colui che è stato capace di fare un danno simile sui capelli della modella croata: