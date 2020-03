Nicola Zingaretti, “Sono positivo al Coronavirus”: l’annuncio con un messaggio su Facebook – Video

Una dichiarazione quella di Nicola Zingaretti inaspettata: il suo messaggio su Facebook ha lasciato tutti senza parole.

Il video messaggio su Facebook dove il segretario del Pd conferma di essere potivito al coronavirus:

Per poi completare la sua dichiarazione:

Il segretario del Pd rassicura sulle sue condizioni di salute e conferma che si atterrà a tutti i protocolli, esattamente come la sua famiglia.

Conferma inoltre che la Asl sta contattando tutte le persone che in questi giorni sono state a contatto con lui per tutti i controlli del caso:

Vuole poi sottolineare che in questi giorni seguirà alla lettera il buon esempio seguendo tutte le disposizioni dei medici:

“tentando di dare una mano lavorando da casa per quello che sarà possibile, come è giusto fare in questo momento per noi e per tutto il Paese”