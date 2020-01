Niccolò Bizzarri, disabile morto per una buca: spunta un video della caduta

Spunta un video che avrebbe ripreso la caduta di Niccolò Bizzarri, il ragazzo disabile, morto in seguito ad una caduta in strada

Un video potrebbe aver ripreso gli istanti prima della caduta costata la vita a Niccolò Bizzarri.

La caduta in strada

Erano circa le 13.40 di lunedì 13 gennaio quando Niccolò Bizzarri, studente 21enne alla Facoltà di Lettere Antiche di Firenze, è caduto in una buca con la sua sedie a rotelle.

Una banale caduta che sembrava non aver avuto conseguenze, se non un leggero colpo alla spalla e alla testa. Alle 20 di quella stessa sera, mentre un’ambulanza lo riportava a casa, Niccoò è morto per un arresto cardiaco.

Dopo essere caduto nei pressi di piazza Brunelleschi, Niccolò aveva chiamato il padre per raccontargli quanto successo e farsi aiutare.

Affetto dalla distrofia di Duchenne e costretto su una sedie a rotelle da quando aveve 11 anni, Niccolò era un grande appassionato di filosofia e poesie, che lui stesse si dilettava a scrivere.

Un ragazzo disabile che non sembrava sentirsi tale, perché studiava e viveva con passione.

Spunta un video dell’incidente

Come evidenzia anche Fanpage, sembra che esista un video, di una delle telecamere di sorveglianza nei pressi di piazza Brunelleschi, che riprenderebbe il percorso del ragazzo fino alla caduta nella buca. Immagini che potrebbero aiutare a chiarire, con certezza, la modalità dell’impatto e la conseguente caduta.

Intanto la procura fiorentina ha aperto un’indagine contro ignoti per omicidio colposo.

Domani, alle 14.30 si terranno i funerali di Niccolò Bizzarri, nella chiesa della Santissima Annunziata. Sulla buca che ha provocato la caduta del 21enne la polizia municipale ha provveduto a porre dell’asfalto e delle transenne, tutt’intorno, per delimitarne l’area.

I fiorentini hanno diffuso volantini di protesta contro il sindaco ed il Comune per le pessime condizioni del manto stradale. Il 2 dicembre scorso le buche di via Pepi erano costate la vita ad un pensionato 95enne, morto in seguito ad una caduta.