Terrore a New York, spara in testa ad un uomo e ferisce 11 persone: è caccia al killer

Terrore a New York, spara in testa ad un uomo e ferisce...

Una sparatoria al parco di Brooklyn – New York – dove un uomo è rimasto ucciso e undici persone ferite. Ora è caccia al killer

Una sparatoria a New York che ha gettato la città nuovamente nel panico. Ecco tutti gli aggiornamenti dal parco di Brooklyn.

La sparatoria al Parco di Brooklyn

Erano circa le 22.30 ora locale al Parco Brownsville Playground di Brooklyn, dove tantissime persone stavano partecipando al festival musicale che dura due giorni con artisti nuovi e internazionali.

Il New York Post racconta che ad un certo punto un uomo ha iniziato a sparare per poi dileguarsi nel nulla. Gli investigatori lo hanno seguito per poi trovare la pistola buttata per la strada ma di lui nessuna traccia.

Durante la sua folle ira ha sparato ad un uomo di 38 anni diritto alla testa che è morto sul colpo, mentre altre 11 persone sono rimaste gravemente ferite. Le Forze dell’Ordine presenti hanno risposto al fuoco, facendo dileguare il killer.

Caccia al killer in tutta la contea americana

Ora è caccia all’uomo anche se alcuni testimoni dichiarano che gli aggressori potrebbero essere stati due, ora ricercati in quanto spariti nel nulla – nonostante i 100 poliziotti impegnati per la sicurezza durante il festival.

Il Sindaco si è dichiarato indignato da tale situazione e promette di togliere le armi dalla città per renderla più sicura. Le persone presenti sono state fatte allontanare e si cercano testimoni che abbiano visto in faccia uno – o due – aggressori.

Una ricerca disperata da parte dei poliziotti, impegnati anche a capire la motivazione di questo fatto violento.