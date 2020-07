Netflix arricchisce la sua offerta in vista del mese di luglio 2020, scopriamo insieme tutte le novità del mese tra film, serie tv e documentari

Vediamo quali saranno tutti i prodotti inseriti nel catalogo di Netflix a partire dal mese di luglio 2020!

Le novità di Netflix di luglio 2020

La piattaforma streaming a pagamento ha scelto di arricchire la sua offerta di contenuti, mettendo a disposizione serie tv, docu-serie e film in uscita.

Scopriamo insieme alcuni dei prodotti che saranno disponibili a partire dal mese di luglio del 2020!

Sotto il sole di Riccione

Tra i film più attesi compaiono “Sotto il sole di Riccione”, una sorta di sequel ideale di “Sapore di mare”, film cult degli anni ’80. Il film in questione è sceneggiato da Enrico Vanzina e prende il nome dalla canzone dei Thegiornalisti. Il cast degli attori vanta la presenza di Ludovica Martino (Skam Italia), Cristiano Caccamo (Che Dio ci aiuti), Lorenzo Zurzolo (Baby), Isabella Ferrari, Andrea Roncato e Luca Ward.

Vis a Vis El Oasis

Dal 31 luglio 2020 Netflix ha annunciato che inserità in catalogo l’atteso spin-off. La nuova avventura, che vede Macarena e Zulema protagoniste, sarà dunque disponibile a partire dalla fine di questo mese.

Deadwind

Disponibile dal 1° luglio nella piattaforma anche la prima stagione di Deadwind, una serie televisiva finnico-tedesca creata e diretta da Rike Jokela. La serie racconta della poliziotta Sophia Karppi, che torna a lavorare nel dipartimento di polizia di Helsinki dopo la morte accidentale del marito.

Big Fish

Da luglio 2020 sarà disponibile anche Big Fish – Le storie di una vita incredibile , un film del 2003 diretto da Tim Burton, tratto dall’omonimo romanzo di Daniel Wallace. Il film vede protagonista un cast d’eccezione, tra cui Ewan McGregor nel ruolo di Edward Bloom giovane, Albert Finney in quello di Edward Bloom anziano, Billy Crudup in Will Bloom e Jessica Lange in Sandra Bloom anziana.

Eurotrip

Netflix inserisce nel catalogo del mese di luglio anche Eurotrip, commedia del 2004. Facendo confusione tra i nomi Mieke (femminile in tedesco) e Mike (maschile in inglese), Scott è convinto che il suo amico di penna. Quando l’amico ritorna single, Scott gli propone di incontrarsi negli Stati Uniti…