Nero a metà, chi è Alessandro Sperduti che interpreta Marco: età, curiosità

Noto volto de I Liceali e di Nero a Metà, Alessandro Sperduti è un attore italiano di successo, scopriamo di più su di lui

Dall’infanzia all’esordio nel mondo dello spettacolo, al successo, fino ad arrivare alla vita privata, scopriamo di più sul talentuoso Alessandro Sperduti!

Chi è Alessandro Sperduti

Nasce a Roma, l’8 luglio del 1987, sotto il segno zodiacale del Cancro. Comincia a recitare da bambino, partecipando ad alcuni spot pubblicitari e videoclip.

Prende parte a Il tesoro di Damasco, Noi come loro, Heaven, Distretto di Polizia 1 e 2, Incantesimo 4, Orgoglio capitolo secondo e terzo, Caterina e le sue figlie 2, Fuga con Marlene, e a molti altri progetti.

Nel 2008 e nel 2009 interpreta con successo, nella miniserie I liceali, il ruolo di Valerio, un ragazzo gay. Nel 2016 prende parte alla serie Rai I Medici, nel ruolo di Piero de’ Medici, dove ha modo di recitare al fianco di personaggi noti come Alessandra Mastronardi e Dustin Hoffman.

Dal 2018 al 2020 è protagonista della serie tv Rai Nero a metà, per la regia di Marco Pontecorvo.

Vita privata e curiosità

Alessandro Sperduti è molto attivo sui social e in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 13mila follower.

Sul suo profilo carica spesso immagini che lo ritraggono mentre compie atti di vita quotidiana o è impegnato con i colleghi a lavoro.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte informazioni per via della sua estrema riservatezza.

Ciò che sembra noto è che sia fidanzato con una ragazza di nome Lucia, che lavorerebbe anche lei nell’ambito del cinema. I due giovani, però, non sono mai apparsi insieme in eventi pubblici e non si sono mai mostrati in foto.