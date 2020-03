Neonato deceduto dopo la nascita a Nocera Inferiore: scattano le indagini

Un neonato è deceduto a Nocera Inferiore e ora sono in corso le indagini per capire che cosa sia accaduto al piccolo.

La terribile morte del bimbo poche ore dopo la sua nascita

Ieri 21 marzo un neonato è nato presso l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per poi decedere. Facendo un piccolo passo indietro nella storia, il piccolo è nato di 35 settimane presentando dei gravi problemi di salute che sono sfociati immediatamente dopo la nascita.

Il parto prematuro di urgenza ha portato i medici a compiere ogni tipologia di atto per salvargli la vita, ma nonostante tutto non sono riusciti nel loro intento. Poco dopo la sua nascita infatti, il piccolo è subito risultato essere gravissimo e trasferito in Terapia Intensiva Neonatale. Alle ore 10 di ieri i medici hanno dovuto alzare le mani, arrendendosi dinanzi a quelle che erano le condizioni di salute che hanno portato alla morte.

La denuncia e l’indagine da parte dei Carabinieri

I familiari dopo il triste avvenimento hanno avvertito le Forze dell’Ordine che sono intervenute sul posto e hanno dato il via agli accertamenti. Per chiarire la situazione hanno acquisito le cartelle cliniche della mamma, che è ancora ricoverata presso l’Ospedale.

Ora la Procura deve valutare se avviare una indagine, al fine di poter valutare ogni eventuale errore tecnico da parte dei medici o condizioni di salute del bambino così critiche da non poter essere salvato – come si evince da FanPage.

Nella mattinata di domani potrebbe essere svolta l’autopsia sul corpicino del piccolo, così da determinare la causa del decesso e come procedere.