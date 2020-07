Naya Rivera, “morta per salvare la vita al figlio”: trovato il corpo della star di Glee

Naya Rivera, “morta per salvare la vita al figlio”: trovato il corpo...

Si sono spente le speranze di ritrovare ancora viva Naya Rivera, l’attrice statunitense scomparsa nelle acque del lago Piru.

Dopo giorni di ricerche, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Naya Rivera. L’attrice era uscita per una gita in barca con il figlio di 4 anni.

Il ritrovamento del corpo

Si è spento anche l’ultimo filo di speranza per Naya Rivera, l’attrice 33enne scomparsa lo scorso mercoledì durante una gita in barca con il figlio Josey, di 4 anni.

Come riferisce anche Il Fatto Quotidiano, il corpo senza vita della star di Glee è stato recuperato lunedì dalle acque del lago Piru in California.

Naya era uscita in barca con il figlio per una nuotata nel lago, ma da quella gita non è più tornata. Il piccolo è stato ritrovato sulla barca, addormentato.

Morta per salvare il figlio

“Lui e Naya hanno nuotato insieme nel lago. Il bambino ha raccontato che Naya lo ha aiutato a risalire sulla barca. Ha detto agli investigatori di essersi voltato e di averla vista sparire sotto la superficie dell’acqua”,

ha raccontato lo sceriffo che ha seguito il caso dell’attrice scomparsa.

Naya Rivera sarebbe quindi morta per salvare il figlio.