Napoli, uomo barricato in casa con le bombole del gas: il blitz dei Carabinieri all’alba

Blitz all’alba per l’uomo barricato in casa che minacciava di far scoppiare tutto con le bombole del gas. In casa la madre, presunto ostaggio dell’uomo

C’era un uomo barricato in casa a Pozzuoli che minacciava di far esplodere tutto con una bombola del gas. Emergono ora le sue richieste per fare in modo che questo non accada.

Ragazzo di 25 anni minaccia di far esplodere la bombola del gas

Sono tantissime le ore di assedio di Giuseppe Di Bonito di Via Brancati – 24 anni – che minaccia tutti di far esplodere il palazzo utilizzando una bombola del gas e di suicidarsi con un coltello.

Immediato l’arrivo di Carabinieri e Vigili del Fuoco che già ieri sera hanno fatto sgombrare l’area e il palazzo stesso – con 25 persone che hanno dovuto dormire in albergo al fine di sfuggire alla follia del ragazzo.

In casa con lui la madre, presunto ostaggio. Un residente racconta a Today cosa è avvenuto:

“voleva gettare la bombola sul mio balcone”

A quanto emerge il ragazzo soffre di disagio psichico dovuto alla morte del padre dieci anni fa.

Un Carabiniere – parente di Giuseppe – ha tentato un avvicinamento ma è rimasto ferito da un oggetto contundente, durante la conversazione – per questo motivo tutte le persone sono state fatte allontanare dalla zona.

Il blitz dei Carabinieri all’alba

L’Ansa ha fatto emergere le richieste del ragazzo così da porre fine alla sua follia: un lavoro stabile, una casa sul lungomare puteolano.

Le Forze dell’Ordine lo controllano a vista e lui resta sul balcone a guardare ogni mossa, mentre la madre da qualche ora non ha più dato notizie d sé. Da alcune ore la folla di curiosi – per timore – si è allontanata e i momenti di tensione stanno aumentando di minuto in minuto.

All’alba è scattato il blitz da parte delle Forze dell’Ordine, così da bloccare Giuseppe con botti e luci accecanti, che lo hanno distratto al fine di permettere ai Carabinieri di calarsi in casa dal quarto piano.

La madre è stata soccorsa dal 118, allo stremo delle forze e l’uomo è stato portato in Caserma per l’interrogatorio.

Notizia in aggiornamento