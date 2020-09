Napoli, assalto armato ad un portavalori: spari tra la folla

Un vero e proprio assalto quello avvenuto questo pomeriggio a Giugliano, periferia di Napoli, all’esterno della banca Unicredit.

Una banda di malviventi ha atteso l’arrivo del furgone per tentare la rapina. Esplosi colpi di pistola tra la folla.

Assalto ad un portavalori

Paura nel pomeriggio di oggi a Giugliano, periferia di Napoli. Come riferisce anche La Stampa, una banda di malviventi, formata da 3 persone, ha atteso in piazza Annunziata l’arrivo del furgone blindato della Cosmopol.

Il portavalori era diretto alla filiale Unicredit, presente lì vicino. Quando le tre guardie giurate a bordo del furgone sono scese hanno notato dei movimenti sospetti e sono immediatamente risalite a bordo.

I tre malviventi, tutti con il volto coperto, hanno quindi esploso diversi colpi di pistola, due dei quali hanno preso in pieno il furgone. Quattro in tutto i bossoli ritrovati dalla Polizia Scientifica.

Panico tra la folla

Nella sparatoria non si sono registrati feriti, ma i passanti che si trovavano in zona hanno cercato rifugio nei negozi in zona per sfuggire ai colpi di pistola. Le guardie giurate si sono quindi dirette al vicino commissariato di Giugliano, per sporgere denuncia.

I malviventi si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce. Sul posto della tentata rapina sono intervenuti gli uomini della squadra Mobile della Questura di Napoli e gli agenti del commissariato di Giugliano, che si stanno occupando delle indagini.