Nancy Coppola molto magra ‘Ha perso 20 Kg’: è irriconoscibile!

Nancy Coppola appare visibilmente dimagrita sui social: la cantante napoletana ha perso 20 kg, le foto mostrano l’incredibile cambiamento

Già famosa negli ambienti musicali, Nancy Coppola si è fatta conoscere al grande pubblico in seguito alla partecipazione all’Isola dei Famosi, nel 2017.

La cantante napoletana, tramite i social, ha condiviso uno scatto che ha lasciato tutti senza parole: ha perso ben 20 kg grazie alla sua determinazione e tanti sacrifici.

Nancy Coppola perde 20 kg

E’ una delle cantanti più amate in Campania e non solo. L’artista, di origini partenopee, è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico in seguito alla partecipazione all’Isola Dei Famosi, nel 2017. Da ottobre dello scorso anno, Nancy Coppola ha deciso di cambiare radicalmente il suo stile di vita. Si è, infatti, sottoposta ad un intervento di bendaggio gastrico, come si legge nell’hashtag del post.

Nelle ultime ore, l’ex naufraga ha condiviso un nuovo scatto in cui appare visibilmente dimagrita: la cantante mostra con orgoglio le foto a confronto del ‘prima e dopo’.

Le foto dell’incredibile cambiamento

La cantante è molto attiva sui social e ama mostrare la sua quotidianità sul web. Di recente, Nancy Coppola ha ha voluto condividere con i suoi fan una grande soddisfazione che le è costata mesi e mesi di sacrifici.

In questi mesi è riuscita a perdere ben venti chili. Su Instagram, è apparsa la foto che mostra l’incredibile risultato raggiunto fino ad oggi. Nella didascalia che accompagna lo scatto, l’artista ammette che non è stata una passeggiata ma oggi si sente rinata. Non perde l’occasione di ringraziare tutti coloro che le sono state accanto in questo percorso. Ecco le foto a confronto: