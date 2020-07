Nancy Brilli, la sua bellezza è senza tempo: l’attrice romana prende il sole in topless, fan in delirio su Instagram

All’anagrafe Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, è uno dei volti iconici del cinema Italiano. Sul web è seguitissima e il suo account Instagram vanta oltre 165 mila follower che non si perdono mai un suo scatto.

Di recente, l’attrice romana ha condiviso un nuovo post che ha conquistato tutti: prende il sole in topless!

Nancy Brilli incantevole su Instagram

E’ una delle donne più belle e più amate del panorama cinematografico italiano. Nella sua lunga carriera ha dimostrato di avere un grande talento oltre che una indubbia bellezza. Attrice di fiction e pellicole di successo, attualmente si sta dedicando alla carriera teatrale e dopo un anno di lavoro, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax e godersi il caldo sole di luglio.

In queste ore, Nancy Brilli ha condiviso una serie di scatti in primo piano in cui si mostra senza un filo di trucco. Il gioco vedo non vedo lascia ben poco spazio all’immaginazione dei follower.

Scatto nature per l’attrice romana

L’attrice romana si mostra senza filtri sul suo account Instagram. Nel dettaglio, Nancy Brilli ha condiviso sui social diversi scatti che hanno lasciato tutti senza parole.

Il motivo è semplice: l’ex compagna del chirurgo plastico Roy De Vita ha pubblicato diversi primo piano in cui si mostra senza un filo di trucco con capelli biondi e mossi e seno al vento. Una foto che sembra quasi rispondere agli haters i quali da anni attaccano il suo aspetto esteriore. In passato, infatti, l’attrice romana si è lasciata andare in uno sfogo social:

“Mi dicono di plastica, ma la faccia è la mia. A volte c’è più trucco, a volte meno. Spesso stanchezza”.

Nonostante le critiche, appare più bella che mai.