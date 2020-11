La figlia di Ornella Muti cade dal balcone, nuda, senza abiti. La mamma la salva afferrandola per una coscia.

L’irriverente figlia della celebre attrice e interprete romana ancora una volta è al centro dell’attenzione dopo il suo ultimo contenuto social pubblicato. La Rivelli ha spaventato tutti, ecco che cosa è accaduto.

Poche ore fa la bella Naike ha sconvolto i canali social con un video in cui si mostra in mutande mentre ‘scivola dal balcone’.

Ma che cosa è successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Il video, o meglio il boomerang pubblicato dall’attrice sul suo profilo, ha sconvolto gli utenti che hanno temuto seriamente per la sua incolumità fisica.

L’incidente che ha spaventato tutti

Il contenuto pubblicato sui social la mostra fasciata solamente da uno slip striminzito a testa in giù, letteralmente aggrappata alla ringhiera del balcone mentre mamma Ornella e un uomo tentano di tirarla su per i piedi.



Ma cosa si cela dietro l’imbarazzante incidente dell’estrosa Naike Rivelli?

Il folle gesto dell’attrice romana

Come è noto durante le ultime ore, con il suo ultimo DPCM, il Presidente Conte ha dichiarato tra le diverse regioni, il Piemonte come Zona Rossa a causa della pandemia che dallo scorso Marzo sta mettendo in ginocchio l’Italia.



Il boomerang, chiaramente creato appositamente, ma che ha comunque preoccupato gli utenti data la sua innegabile pericolosità, è accompagnato da diversi hashtag quali ‘#piemonte #lockdown #ancora #balconi #andràtuttobene’.

Dunque questo rappresenterebbe dunque una provocazione da parte della Rivelli, in segno di stanchezza e forse un pizzico di rassegnazione verso la situazione attuale. Andrà tutto bene? Ce lo auguriamo tutti.