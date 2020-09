Nadia Toffa, cosa faceva dietro le quinte: il collega racconta ‘Era come…’

La nota iena del programma Mediaset ricorda Nadia Toffa in una commovente intervista, nella quale esprime tutto il suo affetto alla donna

Scopriamo insieme il contenuto dell’intervista a Nicolò De Devitiis, nella quale parla anche di Nadia Toffa.

I nuovi progetti di Nicolò De Devitiis

Nicolò De Devitiis si mette al centro dell’attenzione mediatica con un’intervista rilasciata a Il Giornale. Con le domande di Paolo Giordano, la Iena, reduce dal Giffoni Film Festival, ha rivelato i progetti per la prossima stagione televisiva.

Il personaggio televisivo italiano farà ritorno a Le Iene, dal 6 ottobre 2020, con le dovute accortezze per realizzare i nuovi servizi ed evitare il contagio da Coronavirus.

Inoltre, pare che sarà al timone di un nuovo programma, in onda dal 13 settembre, su Sky Sport e Sky Sport MotoGp con Guido Meda, che porta per titolo “On the road again”.

Il ricordo di Nadia Toffa

Nel corso dell’intervista, la Iena ha voluto ricordare l’amica e collega scomparsa Nadia Toffa. Da poco è ricordo l’anniversario della morte, che era avvenuta il 13 agosto del 2019.

La Iena aveva combattuto contro un brutto male e non ce l’aveva fatta: è però rimasta nel cuore di tutti.

“In tre mesi con lei ho imparato molto. Era come si vedeva in tv. Ma i ricordi personali preferirei tenerli per me.”

Nicolò De Devitiis è a Le Iene dal 2013, mentre Nadia Toffa ne ha fatto parte dal 2009. La donna è stata un vero e proprio punto di riferimento per i suoi colleghi all’interno del programma.

Oggi, rimane il ricordo di Nadia, una memoria incancellabile di un volto solare e determinato, che è sempre andato avanti a testa alta nonostante le difficoltà.