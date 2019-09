Nadia Toffa, svelati i nuovi conduttori che prenderanno il suo posto

Le Iene, svelati i nuovi volti della trasmissione su Italia Uno. Il programma ritorna dopo la morte di Nadia Toffa, con nuovi conduttori

Stanno per tornare sempre più agguerriti di sempre Le Iene, il programma su Italia Uno quest’anno infatti ci sarà addirittura un doppio appuntamento.

Le Iene ritornano senza Nadia Toffa

Il programma ideato da Davide Parenti, quest’anno ritorna su Italia Uno più agguerriti che mai. Purtroppo come in molti già sanno, il programma non sarà più come prima a causa della prematura scomparsa di una delle conduttrici più amate delle Iene, Nadia Toffa. La giovane è scomparsa infatti l’8 Agosto dello scorso mese, a causa di un tumore che l’ha consumata fino alla fine dei suoi giorni. La giovane era la mascotte del programma e con il suo sorriso e la sua forza si è sempre contraddistinta da tutti i suoi colleghi. Nonostante il dolore che la morte di Nadia Toffa ha provocato, la redazione del programma ha deciso di ricominciare la nuova edizione anche in sua memoria e di ricominciare più forti di prima.

Oggi però le Iene, ripartiranno senza la forza e l’energia della bella Nadia, ma sicuramente sarà sempre ricordata nei cuori di tantissimi suoi colleghi.

I nuovi conduttori de le Iene

Il programma ripartirà molto presto di nuovo su Italia Uno, con nuovi conduttori, tra cui Alessia Marcuzzi e Nicola Savino insieme all’immancabile Gialappa’s Band, ogni martedì, mentre il giovedì sarà formato prima da Filippo Roma, Giulio Golia e Matteo Viviani, mentre il secondo terzetto sarà totalmente femminile ed infatti formato da Veronica Ruggieri, Roberta Rei e Nina Palmieri. Le prime puntate del seguitissimo programma sarà in onda agli inizi di ottobre il martedi e il giovedi.