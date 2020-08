Fabrizio Frizzi aveva un bel rapporto con Nadia Toffa. I due condividevano la lotta contro la malattia: oggi emerge l’ultimo messaggio del conduttore

Nadia Toffa e Fabrizio frizzi sono accumunati da un destino comune, cioè la prematura scomparsa. Altra terribile coincidenza è stata la malattia che li ha accumunati, entrambi sono stati colpiti dal medesimo tumore al cervello.

La malattia che non lascia scampo

Nadia Toffa si era sentita male per la prima volta durante una delle sue inchieste a fine del fine del 2017. A spiegare il motivo del malore sono state le analisi che sono seguite.

La diagnosi terribile è stata quella di tumore al cervello. La Chemioterapia in un primo momento sembra dare dei buoni effetti su Nadia, ma poi la situazione precipitata e purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

Dopo che la giornalista è morta, si è scoperto che sin dall’inizio si sapeva che non sarebbe potuta guarire. La stessa consapevolezza che ebbe Fabrizio Frizzi che come Nadia, decise di dedicarsi a ciò che più amava.

Nadia Toffa ed il messaggio inviato a Fabrizio Frizzi

Nadia ha ricevuto molto sostegno dai suoi fan che hanno lasciato tantissimi messaggi di sostegno. Lo stesso si può dire dei messaggi lasciati a Fabrizio Frizzi.

I fan hanno seguito la lunga degenza di Fabrizio che si era sentito male durante la registrazione di una puntata de L’Eredità. Dopo la degenza ed il recupero si era presentato come guest star a sorpresa a La Prova del Cuoco.

Nadia aveva lo stesso tipo di tumore e le loro strade si sono incrociate nel 2017. Proprio dopo il malore di Nadia, Fabrizio aveva mandato un messaggio di incoraggiamento.

Espresse la sua solidarietà mandandole un messaggio subito dopo che la notizia del malore di Nadia si diffuse.

“Forza Nadia!”

Un messaggio particolare in un momento in cui sembrava che avesse recuperato. Purtroppo nel 2018 si è capito che così non era, dato che Fabrizio Frizzi è scomparso a causa di un’emorragia cerebrale.