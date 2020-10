Nadia Toffa, un amico rompe il silenzio ‘Prima di morire voleva…’. Il desiderio incompiuto della Iena

View this post on Instagram

Buongiorno gente speciale! Non è la prima volta che vi parlo di amicizia. Ci vantiamo di essere avanti e moderni e fortunatamente siamo nel 2018 e possiamo sfatare miti, leggende e retaggi del passato. Non siamo più nel medioevo e allora dimostriamolo anche nei fatti. Da quando siamo piccoli ci vogliono far credere che tra donne non ci possa essere una vera amicizia perché le donne sono una contro l’altra, perché c’è rivalità e invidia. Poi è iniziata la storiella che uomo e donna non possono essere amici sinceri perché in fondo c’è un interesse sessuale. Nella vita ho avuto tanti amici e amiche invece. Mai provato competizione con le donne, mai avuto amici a scopo erotico. Non credo di essere la sola!!!!Ho sempre vissuto l’amicizia come un sentimento puro e asessuato. Amicizia per me è sinonimo di parità, rispetto, aiuto, Condivisione, fedeltà. Dunque ricapitolando:l’amicizia fra uomo e donna è impossibile… tra donna e donna pure….e allora chi rimane?!Ci ho pensato… 🤔 secondo me maschio o femmina nn c’entra proprio nulla. l’amicizia è possibile solo fra due esseri umani alla pari; del tutto risolti e liberi da preconcetti imposti dalla società, dalla cultura e dalle abitudini: Insomma due che si rispettano; sono liberi da ogni pregiuzio e invidia. L’amicizia senza interesse è una delle cose più rare e belle della vita.teniamocela stretta. Io sono stata fortunata perché ne ho avuti tanti di amici, sia uomini che donne, che spesso a loro volta sono diventati amici tra loro. Amicizia chiama amicizia. Mai stata invidiosa delle amiche dei miei fidanzati. L’amicizia Arricchisce sempre . I bambini ci insegnano: Non giudicano se bambole, macchinine palla o costruzioni; la cosa che conta è giocare e divertirsi e basta. Ieri grandi risate e chiacchiere profonde con il mio amico Joe e la mia amica Sara, che a loro volta sono amici tra loro, davanti a un ottimo bicchiere di vino ovviamente scelto da Joe! . L’amicizia è elfica. Che dite?? 🤣 Secondo me Un uomo e una donna possono essere amici. L’amicizia vera tra un uomo e una donna è molto rara va bene ma non è una leggenda metropolitana. L’amicizia vera tra un uomo e una donna Esiste! Buona giornata a tutti