Nadia e Antonio, chi è la nuova coppia di Temptation Island 2020

Fidanzati da quasi 2 anni, Nadia e Antonio vogliono mettere in discussione il loro rapporto a Temptation Island 2020

Lui è un organizzatore di eventi, lei una giovane 22enne che i suoi anni li dimostra tutti, che fine faranno nel reality dei sentimenti?

Una nuova coppia a Temptation Island 2020

Temptation Island 2020 sta per partire su Canale 5 sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Il pubblico di Mediaset ha già avuto modo di vedere i video di presentazione delle coppie che prenderanno parte alla trasmissione e metteranno in gioco i propri sentimenti.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione vi sono Nadia e Antonio, che hanno deciso di mettere in discussione il proprio amore, che non sembra essere più quello di un tempo.

Chi sono Nadia e Antonio

Antonio Giungo ha 32 anni, è attivo nel settore dell’organizzazione di eventi e attualmente lavora per la società Great Events. Viaggia sempre e si reca spesso a Ibiza.

Di Nadia non si hanno molte informazioni. Sappiamo abbia 22 anni e che, in base alle parole di Antonio, spenderebbe molto tempo a non far nulla sul divano. Ciò fa pensare che non studi e non abbia un lavoro.

I due stanno insieme da quasi 2 anni e hanno 10 anni di differenza, che si fanno sentire: Antonio ha chiamato la redazione del programma per chiarirsi le idee.

“Anche se la amo, devo capire se è la persona giusta per costruire un futuro. Io sono con la testa sulle spalle, lei invece sta tutto il giorno sul divano senza fare niente.”

Nadia, in risposta, rivela che Antonio avrebbe voluto una donna affianco per lavare, stirare e svolgere i lavori domestici. La giovane afferma di non essere assolutamente questo tipo di persona.

I due sembra abbiano due visioni completamente opposte della relazione di coppia, chissà se riusciranno a conciliarle nel corso dell’avventura a Temptation Island 2020!