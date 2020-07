Carlotta Martellini muore a soli 18 anni durante la vacanza a Mykonos in un incidente stradale

Una ragazza di Perugia, di 18 anni appena compiuti, è morta in un’incidente stradale nell’isola greca di Mykonos.

Si chiamava Carlotta Martellini la ragazza italiana deceduta a Mykonos. Era in Grecia in vacanza con gli amici.

Chi era la vittima

Carlotta Martellini, ragazza diciottenne perugina, è morta a Mykonos in un incidente stradale. La ragazza era in vacanza con gli amici. Nell’incidente è stata coinvolta una sua amica che ora è gravemente ferita ma non è in pericolo di vita. E’ accaduto stanotte all’alba.

Le altre ragazze coinvolte nell’incidente hanno riportato qualche ferita o frattura ma sono state dimesse. La notizia è stata resa nota dopo che il Ministero degli Esteri ha informato la famiglia della giovane Carlotta e dell’altra ragazza gravemente ferita. Entrambe sono partite per la Grecia.

La dinamica dell’incidente

Stando ad alcune testate greche, la ragazza era a bordo di un’auto noleggiata. Insieme all’auto su cui viaggiava la ragazza, ce n’era una seconda, sempre noleggiata. Si trattava di due jeep che il gruppo di amiche aveva noleggiato per girare l’isola Entrambe sono precipitate giù in una scarpata sugli scogli, dopo un volo di diversi metri. Le ragazze stavano tornando nel loro appartamento alle sei del mattino, dopo aver trascorso la notte al Tropicana, un noto locale dell’isola. l’incidente è avvenuto sulla strada provinciale Agios Stefanos-Fanari.

Il gruppo era composto da 8 ragazze, tutte di età comprese tra i 18 ed i 19 anni. Oggi, venerdì 24 luglio, sarebbero dovute rientrare in Italia dopo una settimana di vacanza nell’isola greca.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente anche se le ragazze del gruppo sono interrogate dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, chi guidava ha perso il controllo scontrandosi, l’una addosso all’altra. Nell’impatto, le vetture sarebbero finite sulla scogliera. Sulla dinamica precisa sta indagando la polizia greca.

La ragazza viaggiava con le sue amiche a bordo di una jeep scoperta, sul sedile posteriore. E’ morta sul colpo perché è stata sbalzata fuori dal veicolo. Dopo essere stata trasferita al centro sanitario di Mykonos è stata dichiarata morta.