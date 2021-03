Il dramma è avvenuto la scorsa domenica sera a Possagno, comune del trevigiano.

Per Marwa El Ankoud non c’è stato nulla da fare. Si attendono i risultati dell’autopsia per chiarire con certezza le cause della morte.

Si accascia a terra e muore sotto gli occhi della sorella

Avevano trascorso una domenica come tante altre. Prima la spesa, poi la cena, poi i saluti per andare a dormire.

Quella domenica però non è stata come tutte le altre, perché ha segnato il tragico destino di Marwa El Ankoud, 14enne di origini tunisine residente con la famiglia a Possagno, piccolo comune in provincia di Treviso.

Come riporta anche Il Gazzettino, a dare l’allarme è stata la sorella minore di Marwa, che ha sentito la ragazza lanciare un urlo di dolore ed ha allertato i genitori.

“Ho sentito un grido fortissimo, mi sono precipitata e c’era mia sorella sul balcone che diceva di non farcela più, che voleva buttarsi e che il dolore era insopportabile. Papà l’ha presa, è caduta per terra senza sensi, è diventata pallida e da quel momento non ha più respirato”

ha raccontato la più piccola di casa.

Immediatamente allertati i soccorsi, per Marwa non c’è stato nulla da fare.

Le cause della morte

La 14enne soffriva di attacchi d’asma, ma stando ad un primo riscontro, ci potrebbe essere un problema cardiaco dietro la sua morte.

Sul corpo della ragazza verrà effettuato l’esame autoptico, per accertare le cause del decesso.

Marwa frequentava la scuola alberghiera: sognava di diventare cuoca.

Domenica notte la sua vita si è spenta per sempre, sotto gli occhi di mamma Nadia, del papà e della sorella di 13 anni.