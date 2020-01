Movimento 5 Stelle, altri due deputati vanno via: l’ira di Di Maio

Il Movimento 5 Stelle sta perdendo man mano molti personaggi al suo interno, che vanno via alimentando l’ira di Di Maio. Ecco cosa è accaduto

La decisione di Gianluca Rospi e Nunzio Angiola

Gianluca Ropsi e Nunzio Angiola sono i due deputati che hanno deciso di lasciare il M5s per passare direttamente al Gruppo Misto. La loro decisione non passa inosservata, non solo perché il loro addio si aggiunge a quello degli altri ma anche per le motivazioni con un attacco diretto al movimento stesso.

Rospi ha evidenziato di non ritenere tollerabile una gestione tale così verticista e oligarchica, mentre Angiola punta il dito su alcune convinzioni denominate granitiche del Movimento.

Le scelte non devono essere considerate al pari dei colleghi, come hanno comunicato al Presidente della Camera Roberto Fico, ma a parte e con motivazioni molto forti.

La motivazione di Nunzio Angiola

Il deputato pugliese – come riportano alcuni media – ha commentato di non aver preso questa decisione con leggerezza ma con grande rammarico:

“ho deciso, il mio dissenso non deriva dal mio personale cambiamento di opinioni ma dalla presa d’atto che i vertici abbiano preferito trincerarsi in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni”

Il suo voto di fiducia a Giuseppe Conte c’è stato ma non quello per la Legge di Bilancio 2020, ritenendo alcuni punti inaccettabili visto il suo ruolo nella vita come professore ordinario di Università.

Non solo, perchè ha spesso ribadito che nel Movimento ci fosse