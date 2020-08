MotoGP, incredibile incidente: Vinales si lancia dalla moto a 260 km orari-VIDEO

Un problema ai freni ed un volo a più di 250 km orari per Vinales, la sua Yamaha ha preso fuoco. L’incredibile incidente al MotoGP in Austria.

Un sangue freddo incredibile ha permesso a Maverick Vinales di uscire illeso da un volo a quasi 300km orari dalla sua moto durante il GP d’Austria. MotoGP interrotto temporaneamente.

Incredibile incidente per Vinales: vivo per miracolo

Una scena da brividi ripresa in diretta quella a cui hanno assistito gli spettatori del GP d’Austria oggi domenica 23 agosto.

Lo spagnolo Maverick Vinales si è lanciato dalla sua Yamaha alla curva 1 riuscendo a sopravvivere pur avendo fatto un volo ad una velocità incredibile.

Secondo la ricostruzione di quanto avvenuto sulla base anche dei filmati, come riporta anche AGI, il 25enne sarebbe arrivato in curva ad una velocità di 300 km orari.

A quel punto avrebbe cercato di frenare ma accorgendosi che qualcosa non andava ha dato prova di un estremo sangue freddo prendendo la decisione che gli ha salvato la vita.

Vinales si è infatti lanciato in corsa dalla moto: in quel momento pur avendo frenato si trovava sui 220 km/h.

Un volo incredibile, mentre la sua Yamaha ha proseguito la folle corsa andando a schiantarsi contro le barriere a bordo pista, prendendo fuoco.

Immediata la bandiera rossa per fermare la gara.

La causa: forse un problema ai freni

Per il 25enne spagnolo per fortuna non ci sono state conseguenze ed il suo team manager Massimo Meregalli ha prontamente comunicato le sue condizioni di salute.

“Per fortuna Maverick sta bene, ci ha detto che ad un certo punto era come se non avesse più freni”.

Da quanto emerge infatti, già dai primi giri il campione di MotoGP avrebbe avuto dei problemi ai freni ma dopo 17 giri la situazione sarebbe precipitata.

Meregalli ha aggiunto che si cercherà di appurare con precisione quanto accaduto al GP di Stiria:

“Ma sarà difficile perché della moto non è rimasto quasi nulla”

Per fortuna le notizie sulle condizioni di Vinales, compagno di scuderia di Valentino Rossi sono rassicuranti: già la settimana scorsa sia Vinales che Rossi hanno rischiato grosso durante lo scontro tra Zarco e Morbidelli.

Ecco l’incredibile video della caduta già virale su YouTube: