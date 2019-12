Lutto nel mondo della moda, addio allo stilista Emanuel Ungaro

Morto lo stilista Emanuel Ungaro a Parigi all’età di 86 anni. Una vita dedicata alla moda e ai grandi successi

Lutto nel mondo della moda con la morte del celebre stilista Emanuel Ungaro all’età di 86 anni.

La triste morte dello stilista Ungaro

Nella notte di ieri si è spento il celebre stilista all’età di 86 anni a Parigi. Un uomo dalle origini pugliesi, nato e vissuto in Francia lascia la moglie Laura Bernabei e l’amata figlia Cosima.

Domani mattina i funerali a Parigi.

Considerato il chirurgo dell’eleganza il suo obiettivo è sempre stato pensare alla donna:

“non mi curo delle mode del momento, ma creo in base alla donna che ho davanti”

Un uomo dalla grande cultura che amava la musica classica e dedicava tutte le sue collezioni ai colori utilizzati nel Rinascimento. Lo stilista inizia la sua avventura con l’apertura dell’Atelier nel 1968 a Parigi, unico nel suo genere per la sua visione della moda al passo con i tempi: colori mixati, caldi e freddi insieme.

I suoi abiti hanno sempre mostrato la femminilità di ogni donna, scoprendo le gambe e le curve che seguivano la voglia di rivoluzione e libertà del momento.

Fedele alla vecchia scuola ma con un grande carico di fantasia, che lo ha sempre portato ad essere uno dei più grandi nel panorama dell’alta moda. Ogni collezione era caratterizzata da forme, pois, righe, colori e bellezza.

Tra le sue clienti più importanti nomi come Jackie Kennedy, la Duchessa di Windsor sino ad Anouk Aimèe – attrice e musa dello stilista.

La vita privata di Ungaro

Non solo amore per la moda ma anche per la sua famiglia. Al suo fianco la moglie Laura Bernabei che lo ha sempre aiutato nel lavoro e con la quale ha formato una famiglia, con la nascita della figlia tanto amata Cosima (sarta).