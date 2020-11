Morto Stefano d’Orazio, storico batterista dei Pooh: “Addio amico per sempre”

Il musicista si è spento all’età di 72 anni.

Si è spento all’età di 72 anni Stefano d’Orazio, storico batterista dei Pooh. L’annuncio è stato dato su Twitter dall’amico Bobo Craxi, poi confermato in diretta a Tale e Quale show da Loretta Goggi.

Il musicista era ricoverato da una settimana in ospedale.

“Per rispetto non ne avevamo mai parlato. Oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando, poi la terribile notizia”

ha scritto su Facebook, Roby Facchinetti.

“Il covid ha colpito ancora” ha annunciato la Goggi in diretta. Lo storico batterista sarebbe quindi morto dopo essere risultato positivo al coronavirus. Un peggioramento improvviso delle sue condizioni, in un quadro clinico aggravato da patologie pregresse, che non gli ha lasciato scampo.