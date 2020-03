Il giovane Luigi Busia è morto a soli 15 anni dopo essere stato schiacciato dal trattore sulla quale stava lavorando. Ecco chi era il povero ragazzino.

La Sardegna in lutto per la perdita di questo ragazzino di soli 15 anni. Ecco chi era Luigi Busia.

Chi era Luigi Busia?

Il giovane ragazzo di 15 anni è morto a Gesturi – Sardegna – morto dopo essere stato travolto dal trattore sulla quale stava lavorando all’interno dell’azienda di famiglia.

Un ragazzo cresciuto in quella campagna e che da sempre sapeva come girare, cosa fare e soprattutto dove andare. I suoi genitori e tutti i conoscenti sono distrutti dopo aver appreso quanto accaduto al povero ragazzo.

Luigi era alla guida del trattore agricolo quando ad un certo punto lo stesso è caduto al fondo di una scarpata. Il ragazzo ha riportato delle ferite troppo gravi e i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Il Sindaco Cocco è stata una delle prime persone che sono accorse sul posto, come riportano anche i media locali:

“ho visto i genitori sconvolti. sono rimasto insieme a loro durante quei terribili attimi. luigi era molto attivo nel sociale. un ragazzo educato, di altri tempi e molto bravo a calcio”

In Paese è sceso il silenzio e la disperazione per la morte di un ragazzino di 15 anni, che fino a ieri pensava al suo futuro e a tutti gli obiettivi per portare avanti al meglio l’azienda di famiglia.

Un lutto che ha scosso l’intera comunità. Il Sindaco proclamerà durante il giorno funerale di Luigi un giorno di lutto cittadino.