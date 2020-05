Mondo del calcio in lutto, addio a Gigi Simone, si è spento a 81 anni

Si è spento a 81 anni Gigi Simone, celebre volto del calcio italiano.

L’ex allenatore dell’Inter era malato da tempo e, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre si trovava nella sua abitazione in Toscana, è deceduto.

Nonostante i suoi 80 anni e pur avendo scelto di ritirarsi a vita privata, Gigi Simone ha continuato a seguire il mondo del calcio ed è spesso al centro di qualche dibattito o di qualche intervista.

Luigi “Gigi” Simone, Biografia del “volto gentile” del calcio italiano

Luigi Simone, detto Gigi, era nato a Crevalcore, 22 gennaio 1939 ed è stato un dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

Come allenatore ha ottenuto otto promozioni da campionati professionisti e ben 7 promozioni in Serie A con Genoa (1975-1976 e 1980-1981), Brescia (1979-1980), Pisa (1984-1985 e 1986-1987), Cremonese (1992-1993) e Ancona (2002-2003), e una in Serie C1 con la Carrarese (1991-1992).

Nel 2003 Gigi Simone, in occasione del centenario della Cremonese, è stato nominato “allenatore del secolo” dei grigiorossi.

Gigi Simone: carriera da calciatore

Gigi Simone ha giocato nel Mantova di Edmondo Fabbri e, nel 1961, si è trasferito in prestito al Napoli, in Serie B, ottenendo la promozione e la vittoria in Coppa Italia.

Dopo essere tornato a Mantova, Simone ha disputato in due campionati di Serie A, prima di trasferirsi al Torino, nel 1964.

Nel 1967 Gigi Simone è passato alla Juventus e ha disputato ben 11 partite di campionato. A fine stagione ha accettato il trasferimento in Serie B, al Brescia, con cui ha ottenuto la promozione in Serie A.

A 35 anni Simone ha detto addio alla carriera di calciatore dopo un triennio al Genoa, dove ha trovato la quarta promozione personale nel campionato 1972-1973.

Gigi Simone: Vita privata

Gigi Simone si era sposato con Leda, dalla quale era separato ed aveva quattro figli, Adriano, Fiamma, Maria Saide e Cecilia.

Suo figlio Adriano è morto a 33 anni il 25 ottobre 1999 all’Ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverato per le conseguenze di un incidente stradale.