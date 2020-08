Modica, incidente in deltaplano: pilota muore carbonizzato

La tragedia è avvenuta durante la fase di decollo del velivolo. Il deltaplano è precipitato vicino al campo di volo, l’Oasi dei Re, a Marina di Modica, nel Ragusano.

Il pilota è morto carbonizzato nell’impatto. La vittima è un 50enne di origini piemontesi.

Incidente in deltaplano: 50enne muore carbonizzato

Drammatico incidente in deltaplano questa mattina a Marina di Modica, in provincia di Ragusa. Come riferisce anche LaSicilia, vittima della tragedia un pilota 50enne, originario del Piemonte.

Per cause ancora in corso d’accertamento, un deltaplano a motore è precipitato durante la fase di decollo. Il pilota è morto carbonizzato.

Il deltaplano era diretto a Fiumefreddo di Sicilia. Il velivolo è precipitato vicino al campo di volo, l’Oasi dei Re, a Marina di Modica.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente accorsi i vigili del Fuoco, la polizia ed i carabinieri, insieme ai sanitari del 118.

Nulla è stato possibile fare per salvare il pilota, morto carbonizzato nell’impatto.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto ed accertare le cause dell’incidente.

Notizia in aggiornamento