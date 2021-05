Il dramma è avvenuto questa mattina in contrada Zappulla-Gisana, nel Modicano.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante gli immediati soccorsi. Sembra che il ragazzo fosse insieme ad altri due amici al momento del dramma.

Tragedia a Modica

Una nuova tragedia nelle campagne quella avvenuta questa mattina in contrada Zappulla-Gisana, a Modica, provincia di Ragusa.

Un giovane di 21 anni – di cui ancora non sono state rese note le generalità – è morto dopo essere caduto da un trattore. Il ragazzo – come riferisce anche Leggo – ha riportato un gravissimo trauma alla testa, che lo ha ucciso sul colpo.

Sembra che la vittima fosse in compagnia di altri due amici al momento del dramma.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare il ragazzo. Allertati anche gli agenti del commissariato di Modica, che stanno indagando sulla vicenda per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sedicenne morto in Sardegna

La scorsa settimana una tragedia simile era toccata ad un ragazzo di 16 anni, Nicola Melas.

L’adolescente stava trascorrendo il pomeriggio da alcuni vicini di casa, a Guasila, paesino al sud della Sardegna, quando era salito sul loro trattore per fare un giro nelle campagne.

Il ragazzo avrebbe percorso alcune strade sterrate con il trattore, quando all’improvviso, su una strada in salita, il mezzo a 4 ruote si sarebbe ribaltato, schiacciando il 16enne sotto il suo peso.

Nonostante gli immediati soccorsi, per l’adolescente non c’era stato nulla da fare.

Stando a quanto riferito dai vicini di casa, sembra che non si fossero accorti di nulla, fino al momento della tragedia.

