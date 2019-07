Moda sostenibile, il futuro è a impatto zero. Le innovazioni del settore

La moda sostenibile sta prendendo sempre più piede nel settore del tessile. Vediamo insieme quali sono le principali innovazioni di questo mondo

La moda sostenibile è ormai divenuta di interesse comune fondamentalmente dopo il terribile disastro del Rana Plaza del 24 aprile 2013, in Bangladesh, e alle svariate voci di sfruttamento degli operai nelle fabbriche che perseverano nel rappresentare un allarme per l’industria della moda.

Nella gran parte dei diverbi su questo discorso non sono ancora presenti però competenze basilari e un linguaggio competente. La moda è uno delle parti più importanti nel panorama economico mondiale, ma anche uno dei più inquinanti.

Imprese del settore e vendite del prodotto

Le imprese del settore, dunque, si costringono ad integrare etica, estetica ed innovazione responsabile lungo la catena del valore, in qualsiasi attività, dall’approvvigionamento delle materie prime ai servizi offerti dopo la vendita del prodotto.

L’evoluzione responsabile viene definita come quella che consente di ridurre l’impatto dei processi aziendali sull’ambiente e di dare vita a un equilibrio migliore con tutti i lavoratori coinvolti nelle attività aziendali.

I più importanti fattori che principiano e promuovono l’innovazione verso una moda più sostenibile possono essere scorti nella tracciabilità di filiera, nell’approccio circolare e nell’economia collaborativa.

Viene scelta la Candiani Denim

La tracciabilità delle filiere permette alle case di moda di controllare i materiali e i prodotti e le condizioni in cui sono stati creati e tramutati mediante l’intera catena del valore. Una partnership di filiera d’eccellenza è ad esempio quella tra le due aziende italiane Dondup e Candiani Denim, nata per realizzare il jeans sostenibile D/Zero fatto in Italia.

Dondup ha optato per Candiani Denim, impresa conosciuta per essere “the greenest mill in the blue world”, in qualità di fornitore esclusivo di un moderno ingrediente sostenibile, che permette una riduzione rilevante dell’impatto ambientale.

In particolar modo la diminuzione dell’utilizzo di acqua per la produzione del tessuto; meno 70 per cento circa di utilizzo di prodotti chimici per la produzione del tessuto; meno 75 per cento, di media, di utilizzo di acqua per i lavaggi utilizzati; meno 20 per cento, di media, di utilizzo di prodotti chimici per i lavaggi utilizzati.