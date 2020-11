Moda: 4 capi must have da indossare questo autunno

Voglia di novità nel guardaroba: ecco 4 capi must have per vivere alla moda l’autunno 2020. Vediamo quali sono.

I must have dell’autunno 2020 rispecchiano il momento storico che stiamo vivendo per forme e praticità.

Fai spazio nell’armadio

Prima di procedere all’acquisto dei capi must have dell’autunno 2020, ritagliati un po’ di tempo libero per fare del decluttering. Cosa significa? Liberati del superfluo per fare spazio al nuovo.

Sicuramente, avrai quei pantaloni che conservi da anni, nell’attesa che, un domani, possano entrarti. Oppure, quella t-shirt piccolissima e fuori moda che ormai ha fatto il suo tempo. Vedrai che un po’ di scarto farà bene anche alla tua mente. Ricorda che gli abiti che avrai deciso di togliere dal tuo armadio, se sono in buone condizioni, potranno essere donati e fare del bene a qualcun altro.

I 4 capi da avere assolutamente questo autunno

Camicia bianca oversize

La camicia bianca è stato uno dei primi acquisti che le donne hanno voluto fare dopo il primo lockdown. Questo autunno si porterà rigorosamente oversize. Significa che sarà un capo versatile, da indossare persino a mo’ di vestito (per chi se lo può permettere), oppure sopra i leggings.

Gilet in lana

Ispirato ai gilet delle divise della scuola, il gilet quest’anno ha fatto un grande ritorno. Anche in questo caso, il modello che andrà di più sarà di tipo oversize. La camicia di cui sopra sarà in grado di creare il look perfetto e di super tendenza.

Tuta coordinata

Complice la pandemia, la voglia di comodità è sempre più frequente. Ecco perché la tuta coordinata in felpa diventa immancabile. Inutile dire che potrai trovarle praticamente ovunque poiché, tutti i brand, ne hanno realizzate in serie.

Cardigan aperto avanti

Rigorosamente di lana, il cardigan aperto avanti starà bene su tutto: dalle gonne midi ai jeans slouchy. Impossibile rinunciarvi, anche con la tuta!