Misofonia: quando i rumori di ogni giorno ti rovinano la vita

Chi soffre di misofonia non sopporta di sentire le persone che masticano il cibo o fanno schioccare le dita. Ecco com’è vivere con questo disturbo frustrante.

Dopo aver escluso i problemi di udito – l’unica anomalia che si può notare su se stessi è che i rumori quotidiani ci possano infastidre talmente tanto da farci capire che siamo misofoni.

Nel 1997 l’audiologo dell’Oregon, Marsha Johnson incontrò una ragazza che non sopportava il rumore che suo padre faceva quando si mordeva le unghie.

Altri casi avanzarono e parlò con altri audiologi che avevano anche osservato la condizione. Johnson è diventato un sostenitore del disturbo, creando un forum online e aiutando a organizzare conferenze in Arizona.

Lei e altri esperti considerano la misofonia come un problema del “vecchio cervello”, probabilmente situato nella parte della corteccia che elabora le emozioni.

“Quando le persone ascoltano questi suoni, reagiscono con un’emozione intensa“, afferma.

La misofonia non è inclusa nel DSM-5, la cosiddetta bibbia delle diagnosi psichiatriche – è stata osservata troppo di recente. La misofonia è un disturbo mentale che fa scaturire disagio e altera la vita di chi ne è colpito.

Johnson afferma che i misofoni cercheranno qualsiasi cosa per il sollievo: “Potresti dire:” Ti colpirò in testa con una chitarra e ti curerà “, e avresti centinaia di persone in fila per pagarti $ 5.000 per colpire loro sulla testa. ”Sta testando un nuovo approccio – usa apparecchiature che generano suono per indebolire la connessione di un individuo tra determinati suoni e il sistema nervoso autonomo – in coppia con la terapia cognitiva.

Misofoni disperati spesso cercano di attutire suoni irritanti con un oceano di rumore ambientale. Johnson ha menzionato i malati che lavorano come istruttori Zumba o nelle piste da bowling; altri usano iPod, ventole, fontane, canali YouTube e cuffie che riproducono il rumore bianco, il rumore rosa a bassa frequenza e il rumore marrone a bassa frequenza.