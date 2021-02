L’Ex Ragazza di Non è La Rai, incanta i followers con uno scatto ‘senza veli’: ‘Non ha niente addosso, fantastica!’

Miriana Trevisan è una delle showgirl più amate e desiderate dal pubblico italiana, nota non solo per aver preso parte all’iconica trasmissione Non è la Rai, ma anche per essere stata il braccio destro di Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna.

Oggi, la bellissima showgirl pare abbia messo un pò da parte il piccolo schermo per concentrarsi sul suo ruolo di madre del piccolo Nicola nato dalla relazione con Pago, dai cui si è successivamente separata.

Una delle sue ultime apparizioni in TV risale infatti all’Ospitata nello Studio del Grande Fratello Vip, quando il suo ex compagno Pacifico Settembre partecipò al noto Reality.

Molto attiva sui social ama condividere con i suoi 151mila follower la sua quotidianità e i suoi shooting fotografici professionali. Ed è proprio con uno dei suoi ultimi scatti che ha letteralmente mandato in visibilio i fan.

Scopriamo tutti i dettagli.

Miriana Trevisan incanta Instagram

Da lasciare senza fiato, l’ultimo scatto pubblicato dall’ex valletta de La Ruota della fortuna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

La foto a metà busto, la mostra senza intimo, un dettaglio balzato subito agli occhi dei suoi ammiratori. Una pelle liscia e setosa, fa da cornice ad una bellezza senza tempo.

Sguardo assorto e labbra carnose completano quelli che molti hanno osato definire un vero e proprio ‘capolavoro di bellezza’ ma soprattutto di sensualità.

Il post sui social

Lo scatto social ha conquistato in pochissime ore oltre 3’500 like e centinaia di commenti in particolar modo da parte del pubblico maschile il quale non ha potuto esimersi dal congratularsi per uno spettacolo tanto bello:

‘Sei bellissima e splendida Miriana hai un fisico prorompente e sei meravigliosa come una dea’

e ancora:

‘La tua bellezza è poesia’

ha scritto un’altro follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

E al di là della bellezza dello scatto pubblicato, i fan si augurano di poterla rivedere presto sul piccolo schermo alle prese con nuovi progetti professionali.