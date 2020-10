Miriam Leone sul letto senza nulla addosso: ‘Da diventare ciechi’

Miriam Leone si mostra senza veli sul letto: lo scatto sbiadito stuzzica la fantasia dei follower

Una bellezza fuori dal comune quella di Miriam Leone. Chioma rossa e occhi verdi profondi che la rendono una delle miss più belle della storia del concorso di bellezza nazionale.

L’attrice siciliana è tornata ad incantare il suo pubblico virtuale con uno scatto inedito: si mostra senza nulla addosso.

Miriam Leone, il gioco di trasparenze infiamma la rete

Sono trascorsi 12 anni da quando Miriam Leone ha conquistato la giuria del concorso di bellezza nazionale ‘Miss Italia’ aggiudicandosi il podio.

Da quel momento, Miriam Leone ne ha fatta di strada ed oggi è una delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano grazie alla magistrale interpretazioni di ruoli molto diversi tra loro. E’ stata, infatti, protagonista in molte fiction e film italiani. E’ impossibile non notare il suo talento, oltre che alla sua immensa bellezza.

Questa volta, la Leone torna a far parlare di sé con uno scatto semplice ma allo stesso tempo davvero sensuale. Si mostra senza veli sul letto ma, nonostante la foto non sia nitida, ha fatto immediatamente il pieno di like.

Senza veli sul letto

Miriam Leone è l’attrice di origini siciliane che riesce a catturare l’attenzione di tutti con un solo sguardo. L’attrice siciliana ama condividere alcuni attimi della sua vita quotidiana con il suo pubblico virtuale ma questa volta sembra aver proprio esagerato.

La giovane, infatti, ha pubblicato uno scatto sbiadito che lascia cui si intuisce perfettamente che non indossa nulla.

La foto in questione è sfocata ma, nonostante mostri l’attrice nuda accovacciata mentre tiene strette le gambe e i capelli raccolti, non è assolutamente volgare. In pochi secondi, il post ha collezionato un boom di like e commenti.