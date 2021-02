L’Ex Miss Italia incanta tutti con uno scatto senza tempo. Distesa sul fieno la spallina dell’abito cede: ‘Un’opera d’arte’.

Miriam Leone è tra le showgirl più apprezzate dal pubblico italiano per la sua bellezza e professionalità.

Vincitrice della 69° edizione dell’ambito concorso di bellezza, è da tempo fidanzata con Paolo Cerullo di cui si sa molto poco, dato che la coppia cerca di tenere quanto più lontana possibile la loro storia dai riflettori.

Seguitissima sui social, vanta solo su Instagram oltre 1,3 milioni di followers.

Questi ultimi sono rimasti senza fiato dinanzi all’ultimo scatto pubblicata dall’Ex reginetta, da molti definita una vera e propria ‘opera d’arte’.

Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Miriam Leone lancia una nuova tendenza

Poche settimane fa, l’amatissima showgirl catanese, ha stupito i fan cambiando radicalmente il suo look.

Probabilmente un’omaggio alla serie statunitense di Netflix, Bridgerton, ambientata in una Londra in piena ‘età della reggenza inglese’, Miriam Leone ha detto addio al suo folto ciuffo per dare il benvenuto ad una frangetta in perfetto stile Daphne.

Lo scatto ha riscosso un enorme successo sui social conquistando oltre 127mila like, e consacrando una nuova tendenza in fatto di hairstyle.

Ma un’altra foto in queste ultime ore ha mandato in visibilio i fan.

La foto incanta il web

Poche ore fa l’Ex Miss Italia ha pubblicato su Instagram uno scatto inedito in cui si mostra vestita nei panni di Bianca de ‘I Medici’.

La Leone si mostra fasciata da un’abito d’epoca ispirato al 1400, con il quale ha letteralmente lasciato senza i fiato gli utenti.

Distesa sul fieno, la manica del vestito cede lasciando scoperta la clavicola, un’immagine apparentemente pura, ma dalla forte carica sensuale:

‘Quanto viaggiare meraviglioso nello spazio e nel tempo’

ha scritto nella didascalia che accompagna il post.

La foto in pochissime ore ha conquistato oltre 50mila like, destinati a crescere, e centinaia di commenti da parte dei follower che non si sono potuti esimere dall’esaltare la sua eterea bellezza:

‘È proprio vero: la bellezza non ha “tempo”!’

e ancora:

‘Eri una gran figa anche seicento anni fa’

e poi:

‘un’opera d’arte’

hanno scritto alcuni fa, i quali sperano di poterla vedere presto alle prese con nuovi progetti professionali, sul piccolo e sul grande schermo.