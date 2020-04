Ministro Speranza sul Covid 19: “Dobbiamo lavorare insieme”

Il Ministro Speranza si è pronunciato in merito alle novità che saranno introdotte nella sanità in emergenza coronavirus. Tra queste, una app per la sanità digitale.

Il Ministro Speranza ha spiegato che è necessario lavorare in sinergia, senza divisioni, per uscire dall’emergenza.

La app Immuni

Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha affermato che l’applicazione Immuni potrebbe essere in grado di modificare la gestione della salute dei cittadini italiani. Un’applicazione che, al momento, sarebbe anche in grado di placare le polemiche nate nelle regioni in merito alla gestione dell’emergenza coronavirus.

Il Ministro, durante un’intervento su Radio Capital, si è soffermato, soprattutto, sulla spiegazione della app Immuni sostenendo che sarà in grado di unire il paese dal punto di vista sanitario. Come si legge su TgCom24, Speranza ha affermato che in merito ad Immuni:

“è stato già firmato il contratto così che possa accelerare nel più breve tempo possibile. Oltre alla prima funzione essenziale di tracciare i contatti, potrà essere utile per rafforzare la sanità digitale del nostro Paese. Dobbiamo lavorare in questa direzione”.

Importante lavorare insieme

Uno dei punti chiave per Speranza è quello di lavorare come paese compatto, evitando le regionalizzazioni per quanto riguarda la gestione della salute. Le sue riflessioni saranno anche di tipo costituzionale, una volta che si sarà usciti dall’emergenza. Per quanto riguarda la regione Lombardia, il ministro ha affermato di stare al fianco di tutte le regioni italiane, senza esclusioni.

Inoltre, Speranza ha affermato che sono in corso le trattative affinché tutti i cittadini italiani possano essere sottoposti ad un test di sieroprevalenza. L’obiettivo è quello di avere un’istantanea dello stato attuale dei contagi. Questo anche se, al momento, non esistono risultati attendibili al 100%.