‘Maria De Filippi mi ha copiata’: Milly Carlucci diffida Mediaset, il duro affronto per Amici Celebrities

Milly Carlucci la lettera di diffida a Mediaset dopo il plagio: ‘Maria de Filippi mi ha Copiata!’. Ecco quanto rivelato da Dagospia poche ore fa

Milly Carlucci e Maria De Filippi sono entrambe due conduttrici televisive molto amate e stimate nel panorama televisivo Italiano.

La prima Regna Sovrana al Colosso Rai, la seconda in Mediaset, a pochi passi dal vederle insieme, a seguito dell’invito da parte della conduttrice di ‘Ballando con le Stelle’ a Maria De Filippi affinchè partecipasse al suo programma, pare sia sorta nelle ultime ore qualche diatriba da parte di quest’ultima nei confronti dell’altro colosso televisivo Mediaset. Ecco cosa è accaduto.

Milly Carlucci ‘copiata’ da Mediaset

Secondo quanto riportato da Dagospia poche ore fa, la conduttrice di ‘Ballando con le Stelle’, dopo aver visto ‘Amici Celebrities’ condotto dalla Regina di Canale 5, Maria De Filippi, avrebbe prontamente inviato, tramite un legale, una lettera di diffida al Colosso Mediaset.

Il motivo? Secondo la conduttrice di Rai 1 infatti, avrebbe subito un plagio. In altri Termini Amici Celebrities sarebbe una copia sfacciata di ‘Ballando Con le stelle’.

Dogospia: ‘Una semplice trasposizione’

Ma come Dagospia fa a sua volta notare, Amici Celebrities, non sarebbe altro che una ‘trasposizione con le celebrità del format Amici’, il quale non solo è stato creato dalla moglie di Maurizio Costanzo, ma la sua prima messa in onda risale a ben 19 anni fa.

Ecco quanto si legge su Dagospia:

‘FLASH! MILLY CARLUCCI ATTRAVERSO IL SUO LEGALE INVIA A MEDIASET UNA SONORA DIFFIDA. IL MOTIVO? SECONDO LA CONDUTTRICE “AMICI CELEBRITIES” AVREBBE COPIATO IL FORMAT DI “BALLANDO CON LE STELLE”’

poi aggiunge e conclude:

‘PECCATO CHE LA TRASMISSIONE DI CANALE 5 SIA LA TRASPOSIZIONE CON LE CELEBRITÀ DEL FORMAT “AMICI” CREATO DA MARIA DE FILIPPI 19 ANNI’

Quale sarà la reazione e la risposta da parte della Mediaset? Staremo a vedere.