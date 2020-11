Un concorrente dell’ultima edizione del talent show, ha speso parole molto particolari in favore di Milly, che hanno meravigliato il pubblico.

Pochi giorni fa si è conclusa la 15esima edizione del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, che ha visto la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

Secondi classificati Veera Kinnunen e Paolo Conticini, una delle coppie più apprezzate di quest’edizione del programma.

Proprio la coppia, ospite da Domenica In, ha fatto una confessione a Mara Venier.

A un certo punto dell’intervista, Paolo Conticini ha preso la parola e ha detto delle frasi molto particolari che hanno suscitato meraviglia nel pubblico.

Dopo aver parlato della sua esperienza appena conclusa a Ballando con le stelle, Paolo Conticini ha fatto delle dichiarazioni che hanno spiazzato il pubblico:

“Con Milly ci siamo corteggiati per molto tempo, in senso artistico ovviamente. Da diversi anni eravamo alla ricerca di un modo per lavorare insieme a Ballando con le stelle.”