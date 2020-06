Milly Carlucci, chi sono i figli Angelica e Patrick Donati?

Chi sono i figli di Milly Carlucci, Angelica Donati e Patrick Donati, nati nel corso del matrimonio tra la conduttrice italiana e Angelo Donati

Scopriamo insieme tutti i segreti riguardo ai figli di Milly Carlucci, la primogenita Angelica Krystle Donati e il secondogenito Patrick Donati!

Chi sono i figli di Milly Carlucci

Chi è Angelica Krystle Donati

Ha 34 anni ed è la figlia della celebre conduttrice italiana, Milly Carlucci. La donna vive a Londra nel quartiere di Chelsea e nella vita professionale è un’imprenditrice del settore immobiliare.

La Donati ha seguito le orme del padre, che è il costruttore romano Angelo Donati. Fino al penultimo anno di liceo, Angelica ha frequentato il Marymount, dopo di che si è diplomata alla Sevenoaks.

Dopo, ha proseguito laureandosi in management alla London School of Economics e successivamente ha iniziato a lavorare in Goldman Sachs nel settore foreign exchange sales. Ha fondato anche Houzen, una start up tecnologica nel mercato immobiliare.

Tra le passioni della giovane compaiono l’equitazione, la boxe e lo yoga. Angelica è molto attività sui social, dove pubblica vari scatti della sua vita quotidiana. Vanta un seguito di più di 5 mila follower.

Chi è Patrick Donati

Patrick Donati ha 28 anni ed è il secondo figlio della conduttrice di Ballando con le stelle.

Patrick, proprio come sua sorella, ha studiato fuori dall’Italia e si è laureato con il massimo dei voti. Ha conseguito un Master in strategia e innovazione nell’ambito finanziario ed economico. Successivamente, è stato assunto da una multinazionale anglosassone.

Patrick sembra un giovane molto riservato e non è presente sui social. Tiene molto alla sua sfera intima e cerca di tenersi alla larga dai riflettori. Il manager rimane molto legato alla sua famiglia: appena può, torna in Italia per trascorrere del tempo con i suoi parenti.