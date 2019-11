Miley Cyrius, necessaria un’operazione: la cantante finisce sotto i ferri: stop alla musica

La bellissima pop star Miley Cyrius torna di nuovo sotto la luce accecante del gossip. Questa volta a portarla sotto la luce dei riflettori è un operazione che la bella Miley sta subendo in queste ore.

La bella cantante americana che ha avuto il suo grande successo con la serie tv “Hanna Montana“, sta facendo ancora discutere di lei ma questa volta per un operazione che ha dovuto subire d’urgenza. La cantante infatti oggi è costretta a prendersi un periodo di riposo forzato dalla musica.

In queste ultime ore infatti sono trapelate diverse notizie sulle sue condizioni di salute della cantante. Nelle ultime ore, infatti, la cantante ha annunciato di essere convalescente perchè ultimamente ha subito un operazione alle corde vocali.

La bella cantante lo ha annunciato proprio in una delle sue solite e innumerevoli Instagram Stories, in cui si è immortalata, con un camice da ospedale e una flebo attaccata al braccio. Insieme a lei anche la mamma che si sta prendendo cura di sua figlia Miley. La stessa infatti una foto su Instagram ha scritto:

“Il modo in cui ti present può determinare come ti senti! Grazie mamma perché stai aiutando questa piccola malata ad assumere un aspetto migliore, spazzolandomi i capelli e prendendoti cura di me. Grazie, sei la migliore!”