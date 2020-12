La vittima è un ginecologo di origini campane, di 65 anni, che si trovava per qualche giorno nel capoluogo lombardo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. Per la vittima, però, non c’è stato nulla da fare.

Rapina in centro a Milano

Orrore in pieno centro a Milano, nel pomeriggio di sabato. Una rapina avvenuta in via Mauro Macchi, in zona stazione centrale, è costata la vita ad un uomo.

Si tratta del ginecologo campano Stefano Ansaldi, 65 anni. Il medico, originario di Benevento, si trovava nel capoluogo lombardo per qualche giorno.

Lo scorso sabato pomeriggio, mentre stava percorrendo via Mauro Macchi si è imbattuto nei due aggressori, che gli hanno intimato di consegnargli portafogli e orologio.

Nel giro di qualche istante, Ansaldi è stato accoltellato alla gola con un coltello da cucina.

Alcuni testimoni hanno allertato i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

I sanitari hanno soltanto potuto constatare la morte del 65enne: la ferita inferta alla gola si è rivelata mortale.

Analizzate le telecamere di sorveglianza

Intanto, sono partite le indagini per consegnare alla giustizia i due rapinatori.

Come riferisce anche Milanotoday, si tratterebbe di due stranieri che, poco prima della rapina in via Mauro Macchi, avevano messo a segno un altro colpo ai danni di un 70enne, cui era stato sottratto il rolex che portava al polso.

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i due aggressori.

L’ipotesi degli inquirenti è che le due rapine siano collegate e siano state messe in atto dagli stessi autori.

L’omicidio del noto medico ha sconvolto il capoluogo lombardo nell’ultima giornata di shopping natalizio.

Proprio nella giornata di ieri erano stati infatti disposti numerosi controlli per evitare pericolosi assembramenti nelle vie del centro.