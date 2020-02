Milano, abusi sui figli minorenni dei vicini di casa: arrestato un operaio

Abusi sui figli minorenni dei vicini di casa: arrestato un operaio 44enne di Peschiera Borromeo, nel milanese.

In manette un operaio di Peschiera Borromeo, accusato di abusi nei confronti di due ragazzini.

Abusi sui figli dei vicini di casa

Una storia di abusi e violenze ai danni di due minorenni quella che arriva da Peschiera Borromeo, paesino dell’hinterland milanese.

Come riporta anche Fanpage, autore dell’insana violenza sarebbe un operaio 44enne di Peschiera, che avrebbe abusato di due ragazzini, figli dei vicini dei casa.

All’epoca dei fatti, le due vittime avevano rispettivamente 13 e 16 anni. L’uomo non solo avrebbe più volte abusato di loro, ma gli avrebbe anche offerto del denaro in cambio di prestazioni.

Per lui le accuse sono di violenza sessuale aggravata su minori e tentata prostituzione minorile.

Le indagini dei Carabinieri

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese si sono mosse dalla denuncia della madre dei due ragazzi.

La donna aveva, infatti, cominciato ad insospettirsi per alcuni strani atteggiamenti dei figli, che sembravano scostanti ed aggressivi. Ha deciso, perciò, di rivolgersi agli uomini dell’Arma, per cercare di capire se fosse accaduto qualcosa di grave.

È così che i Carabinieri hanno scoperto la triste vicenda: i due adolescenti avevano subito abusi, in più di un’occasione, dal vicino di casa, un insospettabile operaio, incensurato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli abusi sarebbero avvenuti sia nell’abitazione che i due giovani condividono con i genitori, sia nella casa dell’uomo.

L’operaio aveva approfittato del rapporto di fiducia che si era instaurato con i genitori delle due vittime per mettere in atto il suo atroce piano.

Il giudice ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e il 44enne è finito in carcere. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione nel suo appartamento. In seguito all’ispezione, è stato sequestrato materiale informatico trovato nella casa dell’operaio.